Подготовить сообщение о слонах
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Подготовить сообщение о слонах
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Наибольшее животное Земли - это слон.Слоны передвигаются стадами, где господствует суровая дисциплина.Живут они под пылающим солнцем потому нуждаются много в воде.В поисках еды и воды слоны странствуют на огромные расстояния.Очень интересный у слонов нос - хобот.Хобот - это главный помощник слона в получении еды и воды.Повреждение хобота может привести, даже, до смерти животного.Огромные уши служат слону в качестве веера.Слони очень умные животные. НУ ИЛИ Слоны живут южнее Сахари в саваннах, лесах, среди колючих кустарников. Они прославились силой, выносливостью, долголетием и умным поведением. К сожалению слонов еще и до сих пор убивают бракон"ери ради бивней. Слоны живут небольшими семейными группами.Медленно качують, питаясь, преимущественно, травой и побегами кустарников. Слон з"идае около 140 кг разной еды.Стадо, как ни странно, возглавляет самка, ее еще называют "патриархом". Она хорошо знает дорогу к еде, а когда малышня попадает в беду, то на ...
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