Решить пример 3/8 : 4/5 : 9/10

Математика
Решить пример 3/8 : 4/5 : 9/10
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Ответ(ы):
Гость:
3/8 *5/4 *10/9= 50/96 = 25/48
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