Спорить без передышки стихотворение Берестов объяснить выражение

Литература
Спорить без передышки стихотворение Берестов объяснить выражение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит что кто-то очень долго спорит с кемто так и называется'' спорить без передышки"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение раскладывая на множители его левую часть9x^3-4x=0
Ответить
Русский язык
Как написать правильно165 номер
Ответить
Математика
Перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта позволяет формула F=1,8C+32 где С-градусы Цельсия F-градусы Фаренгейта Какая т...
Ответить
Английский язык
Надо сделать номер 1,2,3
Ответить
География
2 номер ..помогите очень нужно
Ответить