Спортсмен во время тренировки сделал три забега. Второй забег был на 50 м длиннее п??рвого, а третий на 60 м короче второго. Сколько метров составил третий забег, если спортсмен во время тренеровки пробежал на 610 м?
Математика
Спортсмен во время тренировки сделал три забега. Второй забег был на 50 м длиннее п??рвого, а третий на 60 м короче второго. Сколько метров составил третий забег, если спортсмен во время тренеровки пробежал на 610 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60-50=10 2)610-10=600 3)600:3=200 первый забег 4)200+50=250 второй забег 5)200-10=190 третий забег
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