Спортсмен во время тренировки сделал три забега. Второй забег был на 50 м длиннее п??рвого, а третий на 60 м короче второго. Сколько метров составил третий забег, если спортсмен во время тренеровки пробежал на 610 м?

Математика

Спортсмен во время тренировки сделал три забега. Второй забег был на 50 м длиннее п??рвого, а третий на 60 м короче второго. Сколько метров составил третий забег, если спортсмен во время тренеровки пробежал на 610 м?

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