Спортсмен во время тренировки сделал три забега.Второй забег был на 50м. длиннее первого а третий на 60м. короче второго.Сколько метров составил третий забег если спортсмен во время тренировки пробежал 610м.?Без икса пожалуйста!

Математика
Спортсмен во время тренировки сделал три забега.Второй забег был на 50м. длиннее первого а третий на 60м. короче второго.Сколько метров составил третий забег если спортсмен во время тренировки пробежал 610м.?Без икса пожалуйста!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : 160 метров составил третий забег
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