Спробуй уявити себе президентом країни. Що ти зробив би (зробила б), щоб школярам б??ло цікавіше вчитися і відпочивати? Напиши про це

Гость: Гость:

Якби я була президентом щоб покращити навчання дітей, за кожну правильну відповідь давати якісь смачні цекурки, які сподобаються всім. Я вважаю що так буде більше активності. Ну а щоб дітям було веселіше відпочивати давати їм завдання про предмету, щось зв'язане з пригодами, а не писати щось у зошитах.