Сравнение Троекурова и Дубровского по критериям: Социальное положение;Отношение к соседям и крестьянам;занятия;общее в судьбе.

Гость: Гость:

Троекуров: 1.Барин очень богат,имеет связи,Отставной генирал. 2. крестьяни очень уважали Троекурова ,а он над ними издевался. 3. Страдал от обжорства, дом был полон гостей всегда был на весиле. 4 Были дети очень рано овдавел. Дубровский: 1. отставной поручик гвардии,владел 70 душами. 2. крестьяни уважали и завидывали Дубровскому согласию с Троекуровым, могли прийти на помощь.3. Горящий охотник иногда навищал старых друзей. 4. вдавец 1 ребёнок.