Укажите при помощи какого(их) аффикса(ов)образуются глаголы совершенного вида от ??лаголов несовершенного вида А)чередование суффиксов и а Б)при помощи суффикса ну В)при помощи суффикса ева Г)при помощи приставок

Русский язык
Укажите при помощи какого(их) аффикса(ов)образуются глаголы совершенного вида от ??лаголов несовершенного вида А)чередование суффиксов и а Б)при помощи суффикса ну В)при помощи суффикса ева Г)при помощи приставок
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Гость:
Правильные ответы, это: А) Б)
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