Помогите пожалуйста, там надо и 56 и 57 вместе сделать там надо записать диктант, не ??амое главное 57 пункты (1и2)

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Помогите пожалуйста, там надо и 56 и 57 вместе сделать там надо записать диктант, не ??амое главное 57 пункты (1и2)

Автор: Гость