Помогите пожалуйста, там надо и 56 и 57 вместе сделать там надо записать диктант, не ??амое главное 57 пункты (1и2)
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Помогите пожалуйста, там надо и 56 и 57 вместе сделать там надо записать диктант, не ??амое главное 57 пункты (1и2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уникальны (корень -уник-, аль, н - суффиксы, ы - окончание. Способы (каковы?) уникальны - прилагательное, краткая форма; в полной форме - (какие?) уникальные; мн.ч., им.п., м.р. Слова с твердыми согласными: звук, способ. Только с твердыми: хвост, звук, голова, волна. Слова с мягк. согл.: дельфин, уникален, хрюканье. В 4 и 5 предложении есть однородные члены предложения.
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