-10х(2х+4у) помогите пожалуйста! !!!!!!!

Математика
-10х(2х+4у) помогите пожалуйста! !!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-20х²-40ху нужно просто раскрыть скобки
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