Краткий миф древней Греции для пересказа

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Я могу рассказать краткий пересказ мифа Тесей и минотавр. каждые 7 лет на остров Крит посылали 7 девушек и 7 юношей на съедение минотавра. -Афиняне!- обратился к согражданам седой Эгей,царь Афин.-Решайте жребием ,кому из ваших детей суждено погибнуть!Королевский сын Тесей тоже хотел поучаствовать!Отец ему сказал - сейчас парус чёрный,если ты победил Минотавра то смени парус на белый,из далека мы увидим что ты победил!а если парус останется чёрным то значит ты погиб.Приплыли девушки,юноши и Тесей в лабиринт где блуждал Минотавр.Около лабиринта жила девушка Ариадна дала Тесею волшебный клубок который поможет Тесею выйти обратно.Идут они,как вдруг выскакивает минотавр и бодает Тесея,кажется что Тесей погиб,но он взял меч и ударил минотавра,Минотавр погиб.Все радовались,но Тесей так зарадовался что забыл про просьбу отца!Эгей увидел что парус остался чёрным и он кинулся с высокого обрыва в море...С тех пор это море называют Эгейским