Выпеши три изменения слов мама,мамы,маму помни о предлогах .Рядом приписывай мест??имение она в тех же формах .Допиши слово мама в тех падежах,которые не встретились.Оставляй окошки в окончаниях.Добовляй и формы местоимения она.

Русский язык

Выпеши три изменения слов мама,мамы,маму помни о предлогах .Рядом приписывай мест??имение она в тех же формах .Допиши слово мама в тех падежах,которые не встретились.Оставляй окошки в окончаниях.Добовляй и формы местоимения она.

Автор: Гость