Выпеши три изменения слов мама,мамы,маму помни о предлогах .Рядом приписывай мест??имение она в тех же формах .Допиши слово мама в тех падежах,которые не встретились.Оставляй окошки в окончаниях.Добовляй и формы местоимения она.
Русский язык
Выпеши три изменения слов мама,мамы,маму помни о предлогах .Рядом приписывай мест??имение она в тех же формах .Допиши слово мама в тех падежах,которые не встретились.Оставляй окошки в окончаниях.Добовляй и формы местоимения она.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама самая лучшая. у меня нет мамы. каждый день вижу твою маму. маме, мамой, о маме.
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