Шешу 38 тапсырма ребус
Қазақ тiлi
Шешу 38 тапсырма ребус
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Гость:
Құлақтан кіріп, бойды алар Жақсы ән мен тәтті күй. ДЕП ОЙЛАЙМЫН
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