Прислів'я про книгу з літературного читання 2 класс

Гость: Гость:

Книга вчить, як на світі жить. Книжка - маленьке віконце, а через нього весь світ видно. Азбука - то мудрості дорога. Де розумом не дійду, то в книжці знайду. Книга - дзеркало життя. Книга - твій друг, без неї, як без рук.