Прислів'я про книгу з літературного читання 2 класс
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Прислів'я про книгу з літературного читання 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга вчить, як на світі жить. Книжка - маленьке віконце, а через нього весь світ видно. Азбука - то мудрості дорога. Де розумом не дійду, то в книжці знайду. Книга - дзеркало життя. Книга - твій друг, без неї, як без рук.
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