Сравни басню и сказку о животных, данные занеси в таблицу

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Сравни басню и сказку о животных, данные занеси в таблицу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравни басню и сказку о животных. Данные занеси в таблицу.                         ----------------------------------------------------------------------------------героисобытиявыводы -------------------------------------------------------------------------------------сказки:герои : животныесобытия:помогают друг другувыводы:добро побеждае зло.басни:герои: деревья,вещи,звери, птицы.события:выступают в роли человека,показывают его пороки и недостатки.выводы:мораль басни помогает понять и не допустить в будущем ошибки героев ..понять недостатки и невежесто.

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