Сравни тринадцать двадцать пятых и двпдцать двадцать пятых

Математика
Сравни тринадцать двадцать пятых и двпдцать двадцать пятых
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Гость:
13/25 < 20/25 т.к. знаменатели равны - судим по числителю
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