Сравни уравнения каждого столбика. x*5=165. x*5=200-35. y:9=96. y:9=24*4. Реши более сложные уравн??ния.

Математика
Сравни уравнения каждого столбика. x*5=165. x*5=200-35. y:9=96. y:9=24*4. Реши более сложные уравн??ния.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X·5=165 Решение: 5x =165. x=165:5. x=33; x·5=200-35. 5x=165. x=165:5. x=33;
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