1.Что обозначает глагол 2.Каким членом предложения является глагол?Покажи на при??ерах 3.Мы повторили неопределённую форму глагола, вспомнили,что глаголы изменяются по временам.Как глаголы настоящем и будущем времени?в прош...
Математика
1.Что обозначает глагол 2.Каким членом предложения является глагол?Покажи на при??ерах 3.Мы повторили неопределённую форму глагола, вспомнили,что глаголы изменяются по временам.Как глаголы настоящем и будущем времени?в прошедшем времени? Покажи на примерах. 4. Изменятся ли имена существительные,имена прилагательные,местоимения по временам? Как ты думаешь почему? 5.Попробуй объяснить, почему в учебниках русского языка сначала обычно предлагаются для изучения имя существительное, местоимение, имя прилагательное , а затем глагол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) глагол обозначает действия 2) сказуемое 3) незнаю 4) мне кажется нет 5) незнаю
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