1.Что обозначает глагол 2.Каким членом предложения является глагол?Покажи на при??ерах 3.Мы повторили неопределённую форму глагола, вспомнили,что глаголы изменяются по временам.Как глаголы настоящем и будущем времени?в прош...

Математика

1.Что обозначает глагол 2.Каким членом предложения является глагол?Покажи на при??ерах 3.Мы повторили неопределённую форму глагола, вспомнили,что глаголы изменяются по временам.Как глаголы настоящем и будущем времени?в прошедшем времени? Покажи на примерах. 4. Изменятся ли имена существительные,имена прилагательные,местоимения по временам? Как ты думаешь почему? 5.Попробуй объяснить, почему в учебниках русского языка сначала обычно предлагаются для изучения имя существительное, местоимение, имя прилагательное , а затем глагол

Автор: Гость