Люди помогите пожалуйста в ателье из 3,6 м ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек . Сколько метров ткани израсходовали на одну блузку , если на одну юбку ушло 0,4 м ?
Математика
Люди помогите пожалуйста в ателье из 3,6 м ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек . Сколько метров ткани израсходовали на одну блузку , если на одну юбку ушло 0,4 м ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одну блузку расходовали х м ткани 4х + 0,4*6 = 3,6 4х = 1,2 х = 0,3 м - расходовали на одну блузку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Укажите строчку , в которой не со всеми словами пишется слитно . 1) ( не) выплаканнве слёзы, пловинки (не) тканы, (не) видимые крылья, (не) сделал ...
Английский язык