Люди помогите пожалуйста в ателье из 3,6 м ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек . Сколько метров ткани израсходовали на одну блузку , если на одну юбку ушло 0,4 м ?

Математика
Люди помогите пожалуйста в ателье из 3,6 м ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек . Сколько метров ткани израсходовали на одну блузку , если на одну юбку ушло 0,4 м ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одну блузку расходовали х м ткани 4х + 0,4*6 = 3,6 4х = 1,2  х = 0,3 м  - расходовали на одну блузку
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