Люди помогите пожалуйста в ателье из 3,6 м ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек . Сколько метров ткани израсходовали на одну блузку , если на одну юбку ушло 0,4 м ?

Математика

Люди помогите пожалуйста в ателье из 3,6 м ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек . Сколько метров ткани израсходовали на одну блузку , если на одну юбку ушло 0,4 м ?

Автор: Гость