Как решить ответьте пожалуйста

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Как решить ответьте пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут только в 1м и в окончании,в остальных е. (за) дремучИМ лесом (у) дремучего леса (в) дремучем лесу (к) дремучему лесу
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