Выполни действия:1\2+4\7= желательно решение спасибо зарание

Математика
Выполни действия:1\2+4\7= желательно решение спасибо зарание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно найти НОК 2и7 это будет 14 1/2*4/7:7/14*8/14:15/14:1целая1/14 :-равно *-плюс прости просто знаков равно и плюс нет
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