Сравни задачи в корзину положили 8 груш и яблок в 3 раза больше Сколько всего фрукт??в положили в корзину

Математика

Сравни задачи в корзину положили 8 груш и яблок в 3 раза больше Сколько всего фрукт??в положили в корзину

Автор: Гость