Сравни значения выделенных слов. Определи, в каком случае это многозначные слова, а в каком -омонимы. В темноте не было видно её лица (лицо- передняя часть головы человека). Эту ткань надо гладить с лица, а не с изнанки (лица...
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Сравни значения выделенных слов. Определи, в каком случае это многозначные слова, а в каком -омонимы. В темноте не было видно её лица (лицо- передняя часть головы человека). Эту ткань надо гладить с лица, а не с изнанки (лица-наружная или передняя часть предмета). Материнская ласка никогда не забывается (ласка- проявление нежности, любви). Из норы выглянула ласка (ласка-небольшое хищное животное). Выделенных слов: лица ; с лица ; ласка ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ласка - омонимы лицо - многозначное слово
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