Сравнить строение растительных и животных тканей
Биология
Сравнить строение растительных и животных тканей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из цитологических особенностей важное. Важно показать, что ткани и органы всего живого построены на единой. черты сходства и различия растительной и животной клеток; основные.
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