Расположите в исторической последовательности художественные направления, смен??вшиеся в русском искусстве в XVIII – XIX веках: рококо реализм классицизм барокко

История
Расположите в исторической последовательности художественные направления, смен??вшиеся в русском искусстве в XVIII – XIX веках: рококо реализм классицизм барокко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Классицизм Барокко Рококо Реализм сведения могут быть не совсем точными
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