Расположите в исторической последовательности художественные направления, смен??вшиеся в русском искусстве в XVIII – XIX веках: рококо реализм классицизм барокко
История
Расположите в исторической последовательности художественные направления, смен??вшиеся в русском искусстве в XVIII – XIX веках: рококо реализм классицизм барокко
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Классицизм Барокко Рококо Реализм сведения могут быть не совсем точными
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