Какие виды цитоза вам известны?

Биология
Какие виды цитоза вам известны?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.эндоцитоз (транспорт веществ в клетку);2.экзоцитоз (транспорт веществ из клетки);3.трансцитоз, или диацитоз (транспорт веществ сквозь клетки).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В спорт. магазине проводят акцию, любой свитер по 800р. При покупке 2-х свитеров скид??а на 2-ой 75%. Сколько будут стоить два свитера?
Ответить
Другие предметы
С какими районами и городскими округами соседствует городской округ Лобня?
Ответить
Другие предметы
Ребят этот вопрос вообще не по какому предмету я просто спросить как фото в задание вставлять?
Ответить
Математика
В кружке ,где занимался Миша, более 93% участники-девочки. Чему равно наименьшее возможное число участников?
Ответить
История
Город, в котором действовало правительство Колчака
Ответить