Какие виды цитоза вам известны?
Биология
Какие виды цитоза вам известны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.эндоцитоз (транспорт веществ в клетку);2.экзоцитоз (транспорт веществ из клетки);3.трансцитоз, или диацитоз (транспорт веществ сквозь клетки).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В спорт. магазине проводят акцию, любой свитер по 800р. При покупке 2-х свитеров скид??а на 2-ой 75%. Сколько будут стоить два свитера?
Другие предметы
Математика
В кружке ,где занимался Миша, более 93% участники-девочки. Чему равно наименьшее возможное число участников?