В спорт. магазине проводят акцию, любой свитер по 800р. При покупке 2-х свитеров скид??а на 2-ой 75%. Сколько будут стоить два свитера?

Математика

В спорт. магазине проводят акцию, любой свитер по 800р. При покупке 2-х свитеров скид??а на 2-ой 75%. Сколько будут стоить два свитера?

Автор: Гость