В спорт. магазине проводят акцию, любой свитер по 800р. При покупке 2-х свитеров скид??а на 2-ой 75%. Сколько будут стоить два свитера?
Математика
В спорт. магазине проводят акцию, любой свитер по 800р. При покупке 2-х свитеров скид??а на 2-ой 75%. Сколько будут стоить два свитера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800/100*75=600р-скидка 800-600=200р-цена второго свитера 200+800=1000р-оба свитера
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