Сравните числа А) 2 1/7 и 16/7 Б)18/5 и 2 4/5 в)32/9 и 3 4/9 Г) 4 6/7 и 34/7
Математика
Сравните числа А) 2 1/7 и 16/7 Б)18/5 и 2 4/5 в)32/9 и 3 4/9 Г) 4 6/7 и 34/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 2 1/7 меньше б 18.5 больше в 32/9 больше г ровно
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