Сравните числа А) 2 1/7 и 16/7 Б)18/5 и 2 4/5 в)32/9 и 3 4/9 Г) 4 6/7 и 34/7

Математика

Сравните числа А) 2 1/7 и 16/7 Б)18/5 и 2 4/5 в)32/9 и 3 4/9 Г) 4 6/7 и 34/7

Автор: Гость