Сравните дроби а) 16/15 и 17/15 б) 6/7 и 7/8 в) 48/49 и 49/50
Математика
Сравните дроби а) 16/15 и 17/15 б) 6/7 и 7/8 в) 48/49 и 49/50
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16/15 < 17/15 , 6/7 > 7/8
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