Сравните дроби а) 16/15 и 17/15 б) 6/7 и 7/8 в) 48/49 и 49/50

Математика

Сравните дроби а) 16/15 и 17/15 б) 6/7 и 7/8 в) 48/49 и 49/50

Автор: Гость