Сравните гипотезы И. Канта и П.Лапласа . В чём их сходство и различие?
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Сравните гипотезы И. Канта и П.Лапласа . В чём их сходство и различие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нетрудно заметить, что гипотезы Канта, Лапласа во многом близки. Многие мысли этих ученых легли в основу современного представления о происхождении Земли и всей Солнечной системы.
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