Сравните карту плотности на селения и физическую карту.Как связана плотность нас??ления с природными условиями?
География
Сравните карту плотности на селения и физическую карту.Как связана плотность нас??ления с природными условиями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найбольшая плотнссть населения припадает на прибережние зони
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