Сравните программу северного и южного общества 1825 г во вопросам 1 Отношение к к??епосному праву 2 Земельный вопрос 3 Отношение к самодежавию 4 Государственное устройство 5 Права человека 6 Каким путем проводить о...

История
Сравните программу северного и южного общества 1825 г во вопросам 1 Отношение к к??епосному праву 2 Земельный вопрос 3 Отношение к самодежавию 4 Государственное устройство 5 Права человека 6 Каким путем проводить образования
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