Сравните речного рака и колорадского жука. Почему их называют "дальними родственниками"

Гость: Гость:

Называют так потому, что один ТИП. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ называются. А вот КЛАССЫ разные. У жука — насекомые, у рака — ракообразные. Разница на уровне классов (у жука 3 пары ходильных ног. у рака — 5 пар; у жука дыхательная система трахейная, у рака — жабры). Но вот выделительная, кровеносная и нервная системы очень сходны.