Сравните речного рака и колорадского жука. Почему их называют "дальними родственниками"

Биология
Сравните речного рака и колорадского жука. Почему их называют "дальними родственниками"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Называют так потому, что один ТИП. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ называются. А вот КЛАССЫ разные. У жука — насекомые, у рака — ракообразные. Разница на уровне классов (у жука 3 пары ходильных ног. у рака — 5 пар; у жука дыхательная система трахейная, у рака — жабры). Но вот выделительная, кровеносная и нервная системы очень сходны.
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