Сравнительная характеристика брюхоногих и двустворчатых моллюсков таблица
Биология
Сравнительная характеристика брюхоногих и двустворчатых моллюсков таблица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
двусторонняя; двусторонняяголова туловище нога; туловище ногав основном наземные животные, но могут жить и в воде, но даже если они живут в воде, то все равно они дышат атмосферным воздухом; только водные беспозвоночныелегкое; жабры или жаберные пластинкигермафродиты с внутренним оплодотворением; раздельнополые моллюски с наружным оплодотворением
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