Сравнительная характеристика хана кончака и князя игоря

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SHARKTV °°°°°°°°°°°° Ответ: Равнить можно по численности, составу, вооружению : у князя Игоря была только своя дружина - это 200-300 войнов профессионалов, у хана Копчака сборное родо-племянное войско из нескольких родов (по-моему 7 родов) - при этом, годом ранее был большой поход на Степь киевских князей - т. е. степные войска были сильно прореженны - по разным оценкам хан Кончак мог выставить войско в 3000-10000 войнов (причем нижняя граница более реальна) И с той и с другой стороны было только конное войско По вооружению княжеское профессиональное войско отличалось в лучшую сторону : вооружение лучшего качества, как правило, сделанное профессиональными оружейниками (местное и импортное) , больший набор оружия, у кочевников оружее худшего качества и больше самодельного (например луки - у дружинников более дальнебойные и бронепробиваемые) , у всех дружинников были кольчужные доспехи - у кочевников это была большая редкость (т. е. доспехом служила кожанная одежда) ИЛИ Кончака ария интереснее во всех отношениях. Один только бархатный "мой бу-лаааааат" в конце чего стой стоит! А уж "хочешь, возьми любой шатёр, возьми коня любого... " или, к примеру, "чагу-невольницу... из-за Каспия"?Сколько тонкого изображения внутренней сути понятия, слова в голосе и рисунке мелодии! . А что у Игоря, кроме "О дайте! дайте мне свободу... "???? Кончак побеждает с разгромным счётом: 5-1. °°°°°°°°°°°° Если вам понравился мой ответ, вы можите поблагодарить меня нажав на кнопочку "Спасибо" :D