Среди чисел х и у, удовлетворяющих одновременно неравенствам х-у больше или равно 1,х+2у больше или равно 2, х+у меньше 3 найти min x и max y

Математика
Среди чисел х и у, удовлетворяющих одновременно неравенствам х-у больше или равно 1,х+2у больше или равно 2, х+у меньше 3 найти min x и max y
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-y≥1         -y≥1-x       y≤x-1 x+2y≥2      2y≥2-x      y≥1-x/2 x+y<3        y<3-x        y<3-x Получили три прямые: в первом уравнении - все точки прямой y=x-1 и ниже её во втором уравнении  - все точки прямой y=1-x/2 и выше её в третье уравнении - все точки ниже прямой y=3-x На пересечении прямых находим вершины получившегося треугольника. Обозначим их АВС. А: x-1=1-x/2     x+x/2=1+1    3x/2=2    x=4/3       y=4/3-1=1/3     A(4/3;1/3) B: x-1=3-x     x+x=3+1     2x=4     x=2         y=2-1=1          B(2;1) C: 1-x/2=3-x      x-x/2=3-1      x/2=2      x=4        y=1-4/2=-1      C(4;-1) min x=4/3      max y→1 (стемится к 1 так как 1 не входит в область значений по условию: х+у<3) (если бы было x+y≤3, то max y=1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Выбери из следующих фраз те,которые соответствуют тому,что происходит сейчас в классе. I am sitting. Our teacher is standing. The pupils are eating...
Ответить
Алгебра
В первый день Саша прочитал 2/7 книги, во второй 64% остатка, а в третий - 54 страницы. С??олько страниц в книге. Помогите пожалуйста. Ответ знаю, ...
Ответить
История
О каких странах и народах оставили сообщения средневековые историки и географы
Ответить
Английский язык
Перевод write in what seanson and in what month you were born
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста написать доклад на тему откуда возник квадратный корень(кто ??го придумал)
Ответить