Перевод write in what seanson and in what month you were born
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Перевод write in what seanson and in what month you were born
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши в какое время года и в каком месяце ты родился
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