Напишите решение подробно! Хотябы на 6 ,7 10б)

Алгебра
Напишите решение подробно! Хотябы на 6 ,7 10б)
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Гость:
Только десятое, шестое и седьмое не увидел
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