Укажіть, яка теорія пояснює появу держави як результат розвитку шлюбно-сімейних відносин та їхнього поширення на все суспільство. А Договірна; Б патріархальна; В психологічна; Г марксистська.

Право

Укажіть, яка теорія пояснює появу держави як результат розвитку шлюбно-сімейних відносин та їхнього поширення на все суспільство. А Договірна; Б патріархальна; В психологічна; Г марксистська.

Автор: Гость