Укажіть, яка теорія пояснює появу держави як результат розвитку шлюбно-сімейних відносин та їхнього поширення на все суспільство. А Договірна; Б патріархальна; В психологічна; Г марксистська.
Право
Укажіть, яка теорія пояснює появу держави як результат розвитку шлюбно-сімейних відносин та їхнього поширення на все суспільство. А Договірна; Б патріархальна; В психологічна; Г марксистська.
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Ответ Б) Патріархальна;
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