"Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительное зрелище " Раставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, однородные члены подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены

Русский язык
"Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительное зрелище " Раставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, однородные члены подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид проснувшейс реки представляет нечто(неопределённое местоимение), и страшное(прилагательное) поразительное зрелище.
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