"Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительное зрелище " Раставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, однородные члены подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены

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"Вид проснувшейся реки представляет нечто и страшное поразительное зрелище " Раставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, однородные члены подчеркнуть, указать в скобках, какие это члены

Автор: Гость