Выполните действия 11/12+3/4-7/18. 29/30-2/15+1/3. 6/7-3/14+11/35 плиз помогите
Математика
Выполните действия 11/12+3/4-7/18. 29/30-2/15+1/3. 6/7-3/14+11/35 плиз помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/12 + 3/4 - 7/18= 1 2/3 + 7/18 = 1 5/18 29/30 - 2/15 + 1/3 = 5/6 + 1/3 = 1 1/6 6/7 - 3/14 + 11/35 = 9/14 + 11/35 = 67/70
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