Пожалуйста помогите: сходства и различия между этикетом и сетикетом ( где-то нужно 5 предложений). Пожалуйста помогите.
Обществознание
Пожалуйста помогите: сходства и различия между этикетом и сетикетом ( где-то нужно 5 предложений). Пожалуйста помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этикет — правила поведения людей в обществе[1], поддерживающие представления данного общества с подобающем поведением.
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