Очень срочно формулы правления

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Может форма правления ? Форма правления – это способ организации высшей власти государства. Она оказывает влияние как на структуру верховных государственных органов, так и на принципы их взаимодействия. Так, различают монархию и республику, главное различие которых состоит в процедуре и условиях замещения поста главы государства.