Очень срочно формулы правления

Обществознание
Очень срочно формулы правления
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может форма правления ? Форма правления – это способ организации высшей власти государства. Она оказывает влияние как на структуру верховных государственных органов, так и на принципы их взаимодействия. Так, различают монархию и республику, главное различие которых состоит в процедуре и условиях замещения поста главы государства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите срочно сделать "Перетворення" Буду очень признателен... CaCO3 – CaO – CaC2­­ ??? C2H2 – C6H6 – C6H5NO2 Назвать вещества, которые п...
Ответить
Химия
1.Расставить коэффициенты , определить тип реакции. 1.Na + Bu2 = Na Bu . 2.Cu2 O3 + Ac = Cu+AcO3. 3.Au2 O3 = Au + o2. 4.K2O + HCE = KU+ H2...
Ответить
Литература
Напишите сочинение на тему,доброта и жестокость в жизни героев.Ш.бронте.
Ответить
Другие предметы
Помогите узнать, из какой древесины Страдивари делал нижнюю деку своих скрипок
Ответить
Информатика
Помогите написать программу на Pascal Из трехзначного числа X вычли его последнюю ц??фру. Когда результат разделили на 10, а к частному слева при...
Ответить