1.Расставить коэффициенты , определить тип реакции. 1.Na + Bu2 = Na Bu . 2.Cu2 O3 + Ac = Cu+AcO3. 3.Au2 O3 = Au + o2. 4.K2O + HCE = KU+ H2O. 5.P + O2 = P2 O5. 6.CuO + H2 SO4 = Cu SO4 + H2 O. Заранее спасибо !!!
Химия
1.Расставить коэффициенты , определить тип реакции. 1.Na + Bu2 = Na Bu . 2.Cu2 O3 + Ac = Cu+AcO3. 3.Au2 O3 = Au + o2. 4.K2O + HCE = KU+ H2O. 5.P + O2 = P2 O5. 6.CuO + H2 SO4 = Cu SO4 + H2 O. Заранее спасибо !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Au₂O₃= 4Al + 3O₂ 4P + 5O₂ = 2P₂O₅ K₂O + 2HCl = 2KCl + H₂O CuO + H₂SO₄ = CuSO₄ + H₂O
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