Как звали первого патриарха московского и всея руси

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Как звали первого патриарха московского и всея руси
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Гость:
Патриарх И́ов (ок. 1525 — 19 июня 1607) — первый Патриарх Московский и всея Руси (1589—1605).
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