Концентетор в сети с ракетной коммутацией обрабатывает пакеты со средней длинной 1200бит. Допускаемая скорость передачи равна 2400бит/сек. Вычислить МЮ.Интенсивность входного потока равна ЛЯМБДА=1 пак/сек. Определите емкость на...

Информатика
Концентетор в сети с ракетной коммутацией обрабатывает пакеты со средней длинной 1200бит. Допускаемая скорость передачи равна 2400бит/сек. Вычислить МЮ.Интенсивность входного потока равна ЛЯМБДА=1 пак/сек. Определите емкость накопителя (m),если желательня вероятность отказа блокировки равна 0.001 ДАЮ 99 БАЛЛОВ ЗА РЕШЕНИЕ.
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Автор: Гость
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Гость:
Всё выведено,расписано,прошу сделать лучшим ответом,ибо кроме меня этим никто заниматься бы не стал))
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