1) В каком слове есть только твёрдые согласные? А)водит Б)пашешь В)верит Г)красит Д)смех 2) В каком слове количество букв и звуков совпадает? А)окрестный Б)пять В)поют Г)сеешь Д)яма 3) Составьте словосочетание п...

Русский язык

1) В каком слове есть только твёрдые согласные? А)водит Б)пашешь В)верит Г)красит Д)смех 2) В каком слове количество букв и звуков совпадает? А)окрестный Б)пять В)поют Г)сеешь Д)яма 3) Составьте словосочетание прилагательное-существительное со словами: Кофе- Сирень- Такси- Тополь- . Спасибо!

Автор: Гость