1) В каком слове есть только твёрдые согласные? А)водит Б)пашешь В)верит Г)красит Д)смех 2) В каком слове количество букв и звуков совпадает? А)окрестный Б)пять В)поют Г)сеешь Д)яма 3) Составьте словосочетание п...

Русский язык
1) В каком слове есть только твёрдые согласные? А)водит Б)пашешь В)верит Г)красит Д)смех 2) В каком слове количество букв и звуков совпадает? А)окрестный Б)пять В)поют Г)сеешь Д)яма 3) Составьте словосочетание прилагательное-существительное со словами: Кофе- Сирень- Такси- Тополь- . Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Д 2.Г 3. Кофе - черный. Сирень - лиловая такси - желтое Тополь - зеленый
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