Описать вещества: бензин, уксусная кислота, кислород.

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Бензин-продукт переработки нефти,вещество жидкость желтоватого цвета,прозрачная,легче воды,плотность 0,8 приблизительно г\см3 горит коптящим пламенем,нерастворимая в воде, со специфическим запахом-его все ощущают на заправочной станции машин. уксусная кислота-жидкость без цвета,прозрачная,с резким запахом,раздражает слизистые оболочки и дыхательные пути,в концентрированном состочнии её называют ледяной,так как при +16 щ цельсия замерзает,превращается в лёд,хорошо растворимая в воде в любых соотношениях кислород как вещество -молекула состоит из двух атомом О2 газ тяжелее воздуха,плохо растворим в воде,с повышением температуры растворимость уменьшается,поэтому рыбы больше водится в северных морях,на Земле в воздухе 21%,широко распространен в природе на первом месте -в атмосфере,в гидросфере,в литосфере,участвует в реакциях горения,окисления,тления,сам не горит,но поддерживает горение.Представлен на Земле двумя аллотропными формами:-кислород и озон.Озон образуется во время грозы(запах свежести) и в специальных приборах -озонаторах