Пример использования воды человеком в сельском хозяйстве
Окружающий мир
Пример использования воды человеком в сельском хозяйстве
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Гость:
Поить животных, поливать урожай, в Китае на воде растет рис
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