Помогите узнать, из какой древесины Страдивари делал нижнюю деку своих скрипок

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Помогите узнать, из какой древесины Страдивари делал нижнюю деку своих скрипок
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Материал, который для скрипок использовал Страдивари, постоянен: для верхней деки - ель, для нижней - клен.
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